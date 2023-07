Frontalunfall zwischen Kleinlaster und Auto in Kundl: 27-Jährige verletzt

Kundl – Auf einer Gemeindestraße in Kundl kam es am Samstagvormittag zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Klein-Lkw und einem Auto, bei dem eine junge Frau verletzt wurde. Die 27-Jährige saß als Beifahrerin in dem Kleinlaster, am Steuer ihr gleichaltriger Freund. In einer leichten, unübersichtlichen Kurve kam den beiden ein 64-Jähriger mit seinem Auto entgegen.