Furioser Auftakt für die TT-Café-Sommertour in Lienz

Ganz in der Sprache der Musik präsentierte sich das TT-Café in Lienz. Die Podiumsgäste gewährten Einblicke in musikalisches Schaffen.

Lienz –Das Ensemble Osttirol, die Stadtmusik Lienz und das Sinfonieorchester Lienz waren am Samstag am Johannesplatz vertreten, außerdem erzählte eine frischgebackene Maturantin und angehende Musikstudentin aus ihrem Leben. Musik lag in der Luft, beim furiosen Auftakt zur heurigen TT-Café-Sommertour durch Tirol.

Großer Andrang herrschte bei der neuen Fotobox. Es gibt Ausdrucke zum Mitnehmen und digitale Fotos zum Teilen per Handy.

Die beiden Chefredakteure Matthias Krapf und Marco Witting waren eigens in die Dolomitenstadt gekommen. Dank Testa Rossa caffè von Wedl, Brot- und Süßwaren aus der Hofer Backbox sowie Mineralwasser von Silberquelle freuten sich zahlreiche Besucher über ein kostenloses Frühstück und genossen einen entspannten Vormittag am neuen Standort. Die Band Primetime unterhielt mit bewährten und neuen Songs in ihren eigenen Arrangements und erfreute mit dreistimmigem Gesang.

Maestro Gerald Mair, Dirigent des Symphonieorchesters Lienz und Orchesterdirektor der Bielefelder Philharmoniker, wurde von Bernhard Gutwenger am Bahnhof Lienz abgeholt und zum Johannesplatz begleitet. Gutwenger kümmert sich um das Notenarchiv des Osttiroler Orchesters. Und aus Umweltschutzgründen brachte der Archivar gleich seine eigene Kaffeetasse mit zum TT-Frühstück: „Ich setze ein Zeichen gegen Pappgeschirr. Außerdem schmeckt der Kaffee aus einer Tasse vorzüglich.“

Alle Fotos: Oblasser

Gerald Mair berichtete von seinem beruflichen Werdegang. Inzwischen steht er für mehrere Orchester am Dirigentenpult. „Man muss sich schon konzentrieren, um dabei nicht die Übersicht zu verlieren. Zusätzlich trete ich immer noch mit dem Kontrabass auf.“

Magdalena Pircher übernahm im Vorjahr die Leitung der Stadtmusik Lienz. Sie schreibt und singt auch eigene Lieder. „Ich bin nicht auf Karriere aus und wünsche jedem, dass er sich musikalisch so entfalten kann, wie er es möchte. Ob ich zwei Zuhörer habe oder tausend, das ist mir gar nicht so wichtig.“ Als Kapellmeisterin sei sie von den Musikanten gut aufgenommen worden. „Ich habe Ideen für die Zukunft und freue mich, wenn ich diese mit anderen umsetzen darf.“

Am Glücksrad galt es, den richtigen Dreh zu finden.

Mehr als 40 Jahre lang stand Robert Wieser als Musikant auf Bühnen in ganz Europa. Für einen Aufnahmeleiter des italienischen Fernsehens musste er einmal gemeinsam mit seinem Bruder Artur ins Telefon jodeln, damit dieser sich etwas darunter vorstellen konnte. Für die Aufzeichnung war das Ensemble Osttirol dann eine Woche lang in Mailand. Die Musiker durften sich dank eigenem Chauffeur und Übersetzer „fühlen wie große Rockstars“. Der Fernsehauftritt selbst dauerte dann nur ganze 2 Minuten und 20 Sekunden. „Aber es war ein Erlebnis.“

Auch Theo und seine Mama waren beim TT-Café.

In nur acht Stunden an einem einzigen Tag hat die junge Sillianerin Kristina Leiter kürzlich nicht nur maturiert, sondern auch gleich noch eine Prüfung im Dirigieren abgelegt. „So entspannt habe ich selten von einem Maturatag erzählt bekommen“, staunte Chefredakteur Marco Witting, der die Gesprächsrunde leitete. Auf ihren Instrumenten Hackbrett und Klarinette hat die junge Musikerin bereits die Diplomprüfungen jeweils mit Auszeichnung bestanden. Im Herbst beginnt sie am Mozarteum in Innsbruck ihr Musikstudium.

Einer der Podiumsgäste war Kristina Leiter aus Sillian, hier mit ihren Eltern Michaela und Josef.

Erstmals dürfen die Besucher des TT-Cafés heuer bei zwei Quizrunden ihr Wissen unter Beweis stellen. Die Frage nach der Anzahl aller Gemeinden Osttirols (33) richtig beantwortet hat auch Maria Tegischer. Sie und Gerald Mair, Manfred Niederwieser sowie Hubert Stallbaumer erhielten Gutscheine für das Einkaufszentrum dez im Wert von 200 Euro. Den TT-Café-Hauptpreis, ein Testa Rossa caffè-Set, überreichte Günter Neyer an Helga Ram.

Erstmals gibt es heuer zwei Quizrunden. Benötigt wird ein Mobiltelefon. Es gibt dez-Einkaufsgutscheine zu gewinnen.