Axt rutschte ab: 22-Jähriger bei Holzarbeit im Stubaital schwer verletzt

Telfes im Stubaital – Ein 22-Jähriger hat sich am Samstag bei Holzarbeiten in einem Waldstück in Telfes/Pfarrach verletzt. Beim Entfernen eines morschen Baumes rutschte die Axt am Baumstamm ab und traf den Mann am linken Unterschenkel, wodurch dieser schwer verletzt wurde.