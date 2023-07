Autolenkerin übersah Motorrad: 47-Jähriger in Faggen schwer verletzt

Faggen – Ein Zusammenstoß von einem Auto und einem Motorrad forderte am Samstagabend in Faggen zwei Verletzte. Eine 18-jährige Autolenkerin fuhr vom Parkplatz ihres Wohnhauses rückwärts in die Kaunertaler Landesstraße ein. Dabei übersah sie einen 47-jährigen Motorradfahrer. Dieser konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Autoheck. Die Autolenkerin wurde leicht, der Motorradfahrer schwer verletzt. Der Mann wurde ins Krankenhaus Zams geflogen. (TT.com)