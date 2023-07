Lage in Frankreich etwas ruhiger - Mehr als 420 Festnahmen

Nach dem Tod eines Jugendlichen durch Polizeigewalt sind in Frankreich bei erneuten Krawallen in der Nacht zu Sonntag mindestens 427 Menschen festgenommen worden. Das schrieb Innenminister Gérald Darmanin am frühen Morgen auf Twitter. Trotz all dem sei die Nacht "dank des entschlossenen Vorgehens der Ordnungskräfte" eine ruhigere gewesen. Premierministerin Élisabeth Borne lobte die Einsatzkräfte: Angesichts der Gewalttätigkeiten zeigten sie beispielhaften Mut, meinte sie.

Allerdings kam es vor allem in Paris, Marseille und Lyon erneut zu Krawallen, Plünderungen und Sachbeschädigungen. 45.000 Polizisten und Tausende Feuerwehrleute stellten sich dem entgegen. In Marseille feuerte die Polizei Tränengas und lieferte sich Straßenkämpfe mit Jugendlichen im Zentrum der Stadt. In Paris war die Lage angespannt. Auf der Prachtstraße Champs Elysees, normalerweise voller Touristen, zeigte die Polizei in der fünften Nacht der Proteste eine starke Präsenz und führte Kontrollen durch.