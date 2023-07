Vom Start-up bis zum Familienbetrieb: Tiroler Firmen vernetzen sich mit Brüssel

Mario Gerber, Landesrat für Wirtschaft, Tourismus und Digitalisierung, betonte in diesem Zusammenhang, wie wichtig es sei, dass sich in Brüssel für die Belange Österreichs eingesetzt werde, und motivierte die Teilnehmenden dazu, dieses Treffen zu nutzen – nicht nur, um Fragen zu stellen, sondern auch um zu hinterfragen und kritische Aspekte zu besprechen. „Wir als Standortagentur haben ja nicht nur die Aufgabe, Unternehmen nach Tirol zu holen, sondern wir wollen sie auch bestmöglich gerade mit Kontakten auf europäischer Ebene unterstützen“, sagte der Geschäftsführer der Standortagentur Tirol, Marcus Hofer. In den Gesprächen ging es auch darum, aufzuzeigen, dass die Tiroler Wirtschaft breit aufgestellt sein will, auch in der Industrie und IT. (TT)