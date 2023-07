Familiendrama „20.000 Arten von Bienen“: Aitor mit den langen Haaren

Innsbruck – Aus dem Bienenwachs, das Ane für die Abgüsse ihrer Skulpturen benützt, lässt sich alles formen. Bei Bedarf lässt sich das Material sogar einschmelzen und ganz neu aufbauen. Vieles andere ist in der baskischen Einöde dagegen starr. Wertvorstellungen, Tradition, Identität. In diese Welt kracht eine Mutter mit ihren Kindern. Einen ganzen Sommer lang. Auch um zu flüchten, aus der Hitze des Alltags, die das familiäre Gleichgewicht durcheinanderbringt.

Mittendrin: Aitor, Anes Sohn, der schon länger als einen Sommer auf der Flucht vor sich selbst ist – ein Prozess, der eben nicht einfach stoppt, auch wenn es sich die Familie vielleicht wünschen würde. Denn der Achtjährige mit den langen Haaren fühlt sich in seinem Körper nicht wohl. Er will nicht mehr Aitor sein. Sondern lieber Cocó. Oder einfach Luciá.

Es ist ein heikles Thema, das Regisseurin Estibaliz Urresola Solaguren in ihrem feinfühligen Spielfilmdebüt „20.000 Arten von Bienen“ aufgreift, das jetzt auch in Tirol im Kino läuft. Gerade weil die geschlechtliche Identitätssuche bei Kindern die Gemüter in der öffentlichen Debatte regelmäßig erhitzt. Die Berlinale hat das berührende Familiendrama vielleicht auch deshalb heuer für den Wettbewerb nominiert. Mit der neunjährigen Sofía Otero, die den jungen Aitor spielt, wurde am Ende die bisher jüngste Schauspielerin mit einem Silbernen Bären ausgezeichnet.