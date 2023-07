Tiroler Jakob Schubert gewann Vorstieg-Weltcup in Villars

Villars - Jakob Schubert hat am Samstag den Vorstiegbewerb beim Kletter-Weltcup in Villars (Schweiz) gewonnen. Der Tiroler setzte sich im Finale vor dem Tschechen Adam Ondra und dem Deutschen Alexander Megos durch. Bei den Frauen musste sich die 26-jährige Jessica Pilz als Zweite nur der Slowenin Janja Garnbret geschlagen geben. Dritte wurde die US-Amerikanerin Brooke Raboutou. Die 22-jährige Kärntnerin Mattea Pötzi belegte in ihrem ersten Weltcup-Finale Endrang acht.