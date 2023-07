Natters folgte Telfs ins Finale

Natters – Im Damen-Endspiel der Tiroler Tennisliga stehen sich am kommenden Samstag der TC Telfs und überraschend der TC Natters am Telfer Birkenberg gegenüber. Während Telfs schon vor dem letzten Spieltag als überlegener Gruppensieger und Finalist feststand, sicherte sich Natters den Finalplatz durch einen unerwartet klaren 7:0-Erfolg gegen Mitkonkurrent TSV Hall. In die Landesliga steigen hingegen der TC Kolsass und Aufsteiger TI Innsbruck ab.