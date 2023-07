Bachmann-Preis für Valeria Gordeev, auch Anna Felnhofer ausgezeichnet

Klagenfurt – Am Sonntagvormittag gingen im ORF-Theater Klagenfurt die 47. Tage der deutschsprachigen Literatur mit der Preisvergabe zu Ende. Die Literatur-Auszeichnungen wurden heuer erstmals nach einem neuen Abstimmungsmodus vergeben.

Die Entscheidung, wer den Kelag- und wer den 3Sat-Preis bekommen sollte, fiel erst in der Stichwahl. Die Jury sprach schließlich der an die Schweizerin Laura Leupi den mit 7500 Euro dotierten 3Sat-preis zu. Der polnisch-deutsche Autor Martin Piekar erhielt den mit 10.000 Euro dotierten Kelag-Preis. Er überzeugte nicht nur die Jury: Er erhielt auch den Publikumspreis (7000 Euro).

Eng war das Rennen um den Deutschlandfunk-Preis und den Bachmannpreis, nur eine Stimme gab den Ausschlag. Der mit 12.500 Euro dotierte Deutschlandfunk-Preis ging an die Österreicherin Anna Felnhofer. Die Jury belohnte ihren Text „Fische fangen“ mit insgesamt 18 Punkten.

Der Ingeborg-Bachmann-Preis 2023 ging an Valeria Gordeev. Die deutsche Autorin galt bereits nach ihrer Lesung des Textes „Er putzt“ als Favoritin. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert.

Nach der Absage Helena Adler und Robert Prosser stellten sich heuer zwölf Autorinnen und Autoren der Jury. Heuer wurde in einem neuen Abstimmungsmodus mit Punktevergabe über die Vergabe der Auszeichnungen entschieden. Im Vorjahr ging die Auszeichnung an die in aus Slowenien stammende Autorin Ana Marwan. (TT.com/smo)