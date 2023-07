In der Schule des ernsthaft guten Lachens: Zu Besuch beim Tiroler Clown-Nachwuchs

Kein Scherz ist die Ausbildung zum Rote-Nasen-Clowndoctor. In einem zweieinhalbjährigen Curriculum absolvieren Anwärter eine künstlerische und theoretische Schulung. Zu Besuch beim Tiroler Nachwuchs, der mit Herz und Hirn Menschen in der Krise helfen will.

In einem versteckten Raum des Innsbrucker Stadtteils Wilten in der Nähe des Westbahnhofs: Wer dort in der Feldstraße im vierten Stock die Türe öffnet, tritt ein in eine andere Welt. Nun, eigentlich ist es auf den ersten Blick nur ein Probenraum. Wenn die Akteure jedoch die Spiellust überkommt, dann wird die Fläche zum Traum.