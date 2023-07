Tobias Höck im Innsbrucker Dom zum Priester geweiht

Tobias Höck, geboren 1978, wuchs in der Nähe von Köln auf. Als Ministrant, Jugendleiter und Pfarrgemeinderat engagierte er sich in seiner Heimatgemeinde. Den Wunsch, Priester zu werden, hatte er schon in jungen Jahren. Der weitere Ausbildungsweg führte ihn nach Neuss und Bonn. Sein Auslandsjahr verbrachte Höck schließlich in Innsbruck und entschloss sich, als Seminarist in die Diözese Innsbruck zu wechseln. Höck absolvierte zuletzt ein Pastoraljahr in der Pfarre St. Barbara in Schwaz und arbeitete als Seelsorger am dortigen Krankenhaus.