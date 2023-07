Kanzler Nehammer und Invester Benko lassen sich Spielberg nicht entgehen

Spielberg - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat am Sonntag zum ersten Mal dem Formel 1 Grand Prix in Spielberg einen Besuch abgestattet. "Die Formel 1 ist ein Garant dafür, dass Hochtechnologie sichtbar wird", sagte er. Abseits des Kanzlers wurde am Sonntag auch Investor Rene Benko im Paddock gesehen. Bereits am Samstag war Rapper RAF Camora Gast im Aichfeld.