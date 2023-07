Verstappen-Serie geht weiter: Sieg auch beim Red-Bull-Heimspiel in Spielberg

Max Verstappen ist auch beim Grand Prix von Österreich eine Klasse für sich. Beim Red-Bull-Heimspiel räumt der Formel-1-Weltmeister richtig ab.

Spielberg - Mit der nächsten dominanten Galafahrt in seinem unbesiegbaren Red Bull hat Formel-1-Weltmeister Max Verstappen jetzt auch Ayrton Senna überflügelt. Der Niederländer setzte sich am Sonntag beim Heimspiel seines Teams in Österreich einmal mehr ungefährdet durch und hat mit 42 Karriere-Triumphen nun einen mehr auf dem Konto als Brasiliens Motorsportlegende. Ganz nebenbei baute der 25-Jährige seinen Vorsprung in der Gesamtwertung in Spielberg auf 81 Punkte vor Teamkollege Sergio Perez aus. Der dritte WM-Titel nacheinander ist für den Dominator schon nur noch eine Frage der Zeit.

Am Tag nach Platz eins im Sprint nahm Verstappen auch im Hauptrennen die meisten Punkte mit. Er verwies Ferrari-Fahrer Charles Leclerc und Perez auf die Plätze zwei und drei. Sieben Siege in neun WM-Läufen, davon fünf nacheinander: Der Titelverteidiger ist einfach nicht zu stoppen. Rund 50.000 Niederländer unter mehr als 100.000 Fans auf den Tribünen feierten ihren Helden dafür mit orangefarbenen Rauchtöpfen und ohrenbetäubendem Lärm.

Kurz vor dem Start hatte das Fahrerfeld des tödlich verunglückten Nachwuchs-Piloten Dilano van't Hoff gedacht. Der 18 Jahre alte Niederländer van't Hoff war bei einem Rennen der europäischen Nachwuchsserie Formula Regional auf der Grand-Prix-Strecke im belgischen Spa-Francorchamps nach einem Unfall gestorben. "Ich habe ihn nicht persönlich gekannt, aber er war ein niederländischer Nachwuchsfahrer und hatte die gleichen Träume, die wir hatten, als wir in die Formel 1 wollten", hatte Landsmann Verstappen zuvor gesagt.

Der Titelverteidiger war das ganze Wochenende eine Klasse für sich. Auf die Trainingsbestzeit ließ er am Freitag die Pole Position für das Hauptrennen folgen. Am Samstag holte er sich Startplatz eins für den Sprint, den er mit enormem Vorsprung vor Perez gewann.

Und auch den Grand Prix am Sonntag bestimmte der Niederländer von Beginn an. Nur vier Rennfahrer haben in der Formel 1 öfter gewonnen als Verstappen: Lewis Hamilton (103 Siege), Michael Schumacher (91), Sebastian Vettel (53) und Alain Prost (51).

Am Start wehrte Verstappen die Attacken von Ferrari-Star Leclerc in den ersten Kurven ziemlich mühelos ab. Dann kam das Safety-Car auf die Strecke, weil Yuki Tsunoda etwas übermütig im Getümmel Teile des Frontflügels seines Alpha Tauri über den Asphalt verteilte. Nach den kurzen Aufräumarbeiten zog Verstappen dann schnell seinen Verfolgern davon.

Kurz nach seinem ersten Boxenstopp rollte Nico Hülkenberg neben der Strecke aus. "Rauf zu Kurve drei hat es auf einmal Peng gemacht. Ich glaube irgendwas Hydraulisches, weil die Servolenkung nicht mehr funktioniert hat", sagte Hülkenberg dem TV-Sender Sky.

Diesmal entschied sich die Rennleitung für das virtuelle Safety-Car, der Großteil des Feldes entschied sich für einen Reifenwechsel. Das Red-Bull-Duo Verstappen und Perez dagegen fuhr weiter und holte sich erst zehn Runden später frischen Reifensätze.

Auch die Rennkommissare hatten weiter gut zu tun. Immer wieder gab es Verwarnungen, weil sich Fahrer in Kurven neben die vorgeschriebenen Linien treiben ließen. Mercedes-Star Lewis Hamilton und Ferrari-Pilot Carlos Sainz kassierten im Kampf um einen Podiumsplatz sogar Fünf-Sekunden-Zeitstrafen.

In Runde 35 beendete Verstappen die kurze Zeit von Leclerc an der Spitze. Nach seinem Boxenstopp hatte der Champion schnell Sainz kassiert und dann Runde um Runde den Vorsprung von Leclerc reduziert. Mit dem überlegenen Red Bull konnte auch der mit frischen Bauteilen ausgestattete Ferrari nicht mithalten. Einsam steuerte Verstappen seinem nächsten Triumph entgegen und fuhr am Ende sogar noch die schnellste Rennrunde. (dpa)