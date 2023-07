Tirols Schwimmer behielten auch bei tieferen Temperaturen einen kühlen Kopf

Innsbruck - Bei den Tiroler Freiluft-Schwimm-Meisterschaften im Innsbrucker Tivoli setzten sich die heimischen Asse gestern wieder gekonnt in Szene. Nach zwei von drei Tagen konnte sich Romy Pabst (SC Innsbruck/l.) bereits über fünf Goldmedaillen freuen – Teamkollege Moritz Krätschmer kam sogar auf neun Titel, Tabea Huys (Make It Happen Swim) heimste acht Siege ein. Jeweils sechs Titel gingen an die SCI-Schwimmer Emanuel Eder und Paula Niederacher. Rechts:Der SC Innsbruck (insgesamt 62 Goldmedaillen) und der Tiroler Wassersportverein (53 Meistertitel) gaben bisher mit den meisten Podestplätzen klar den Ton an.