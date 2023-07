Tirolerinnen Stigger und Mitterwallner Top Fünf in Val di Sole

Val di Sole - Die beiden Tirolerinnen Laura Stigger und Mona Mitterwallner sind am Sonntag im Cross-Country-Bewerb des Mountainbike-Weltcups in Val di Sole auf die Ränge vier und fünf gefahren. Stigger, die am Freitag das Short-Track-Rennen gewonnen hatte, kam mit 1:06 Minuten Rückstand ins Ziel, Vize-Europameisterin Mitterwallner lag 1:53 Minuten zurück.