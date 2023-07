Pink weiß immer noch, wie man die Party startet

Pink flog durchs Wiener Ernst-Happel-Stadion und machte mit ihrer Show Lust auf einen Mega-Konzert-Sommer. Harry Styles wartet schon.

Wien – Sie kam zwar ohne Fahrrad, dafür mit viel Energie und Akrobatik im Gepäck. In ihrem grellen Outfit machte Pink ihrem Namen alle Ehre und bewies am Samstag und Sonntag im Wiener Ernst-Happel-Stadion, wer die echte Party-Queen ist.

Der Ärger vom Freitag schien verflogen. Dass ihr und ihrer Familie kurz vor dem Konzert im Wiener Prater die Fahrräder gestohlen wurden, merkte man der Künstlerin nicht an. Der US-Popstar hing an Seilen in luftigen Höhen, umgab sich am Boden mit einer grellbunten Tanztruppe und ließ es mit „Get the Party Started“ krachen. „Summer Carnival“ heißt schließlich die Tour, da darf man nicht kleckern.

Während der Show legte sie eine Seil-Performance hin. © APA

Und das tut die Zweifach-mama keinesfalls. Durchtrainiert bis in die Zehenspitzen legte Pink eine Megaperformance hin und haute einen Hit nach dem anderen raus: „Raise Your Glass“, „Who Knew“ sowie „Just Like A Pill“ – es fehlte kaum ein Song, den man von Pink kennt. Videosequenzen flimmerten schnell geschnitten über drei Schirme, ein riesiger Regenbogen blinkte in allen Farben, virtuelle Flamingos und Brillantringe rieselten herab, Raketen zündeten. Ihren Song „Turbulence“sang die turnende Musikerin kopfüber am Trapez hängend. Zu „So What“ flog die Sängerin am Ende quer durchs Stadion.