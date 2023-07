In der SPÖ regt sich Widerstand gegen neuen Chef Babler

Wien, Eisenstadt – Aufbruchsstimmung durch den neuen SPÖ-Chef Andreas Babler? Für den Bundesrat vielleicht, sagt dessen gerade turnusmäßig aus dem Amt geschiedener Präsident Günter Kovacs (SPÖ). Die Länderkammer des Parlaments hat Aufmerksamkeit gewonnen, weil Babler dort ein Mandat hat und nicht im Nationalrat. Und in der SPÖ? Der burgenländische Rote Kovacs hatte in der Auseinandersetzung um den Parteivorsitz in der SPÖ seinen Landesparteichef Hans Peter Doskozil unterstützt. Unter Babler kann er jetzt keine Aufbruchsstimmung erkennen. Im Gegenteil, in zwei Punkten meldet er Widerstand gegen Positionierungen Bablers an. Kovacs lehnt ein Tempolimit 100 auf Autobahnen ebenso ab wie eine Freigabe von Cannabis. Beides hatte Babler zuletzt angedacht.