Sommerliches Wechselspiel in Tirol: Sonnig mit der Aussicht auf Schauer

Wer sich nach 30 Grad und mehr sehnt, der wird in den kommenden Tagen enttäuscht: Das Wetter zeigt sich zwar von seiner warmen, aber auch wechselhaften Seite.

Innsbruck – Die große Hitze ist in der kommenden Woche nicht zu erwarten. Angenehm warm sind die bis zu 26 Grad aber trotzdem. Die Sonne zeigt sich auch recht oft. Aber hier und da ein kräftiger Regenschauer ist nicht ausgeschlossen, so die Prognosen der Experten von Geosphere Austria.

Viele Wolken hängen am Montag in der Früh noch über Tirol, lichten sich aber im Laufe des Tage und machen Platz für die Sonne. Schauer oder Gewitter sind eher rar – außer in Osttirol und südlich vom Inntal: Hier kann es punktuell auch kräftig schütten. Die Höchstwerte liegen bei 21 bis 26 Grad.