Raiders Tirol mit klarem Heimsieg gegen die Milano Seamen

Innsbruck – Einen klaren 38:12-Erfolg fuhren die Swarco Raiders am Sonntag daheim gegen die Milano Seamen ein. Die Tiroler verbuchten vor über 4000 Zuschauern somit den vierten Sieg im fünften Saisonauftritt, Quarterback Christian Strong warf Pässe für drei Touchdowns. In der Central Division liegen die Raiders hinter Stuttgart Surge auf dem zweiten Platz. Am kommenden Sonntag (16.25 Uhr) kommt es in Innsbruck zum direkten Duell der Raiders mit den Vienna Vikings.