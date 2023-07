Die Titelhamster schlugen wieder zu: Tiroler Wasserballer mit Liga-Triumph

Dank dem 9:7-Sieg in Wien sicherte sich der WBC Tirol in der Wasserball-Bundesliga den 21. Meistertitel.

Mit drei Kleinbussen ging es am Sonntag bereits am frühen Nachmittag zurück in die Heimat. „Wir haben die U17 dabeigehabt. Unser Auftrag war es, die Jungs sicher nach Hause zu bringen. Da konnten wir natürlich schlecht ins Schweizerhaus feiern gehen“, lächelte Kössler und verabschiedete mit Kapitän Christophe Koroknai und Tamas Adam zwei verdienstvolle Leistungsträger in den Wasserball-Ruhestand.