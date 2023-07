Mopedfahrer rasten in Schwaz Polizei davon: Fußgänger und Kinder gefährdet

Schwaz – Eine Gruppe Jugendlicher lieferte sich am Sonntagnachmittag in Schwaz eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Die Burschen dürfen sich jetzt wegen mehrerer schwerer Verkehrsübertretungen auf saftige Anzeigen gefasst machen.

Die drei Mopedlenker fielen einer Streife der Polizei Jenbach gegen 15.45 Uhr auf der Bergwerkstraße in Schwaz auf, als sie mit "Wheelies" in Richtung Tiroler Straße (B 171) fuhren. Mit Blaulicht und Folgetonhorn nahmen die Polizisten die Verfolgung auf. Die Flüchtenden missachteten die Anhaltezeichen der Polizei, rasten mit überhöhter Geschwindigkeit über die Tiroler Straße und missachteten dabei jegliche Verkehrsvorschriften. Beim Friedhof in Schwaz bogen sie in eine Forststraße in Richtung Pflanzgarten ab. Mehrere Fußgänger, teils Kleinkinder, waren zu diesem Zeitpunkt in diesem Gebiet unterwegs.