Hoch-Imst soll noch attraktiver für Hitzeflüchtlinge gemacht werden

Stadtgemeinde und Imst Tourismus wollen die Situation rund um den Naturbadesee in Hoch-Imst verbessern. Eine Aufwertung für die Destination.

Imst – So viel ungeteilte Zustimmung und positives Feedback über den Nutzen eines Projekts gibt es nicht alle Tage im Imster Gemeinderat. Zuletzt konnte eine, auf den ersten Blick touristische, Idee die Herzen der Stadtpolitiker gewinnen.

Imst Tourismus unter GF Bernd Kiechl hat eine Revitalisierung des Naturbadesees in Hoch-Imst ausgearbeitet. Der Teich wird allerdings auch gerne von vielen Einheimischen als Naherholungsort genutzt, um der Sommerhitze im Tal zu entkommen. „Das Projekt sieht nicht nur eine naturnahe Revitalisierung des Gewässers und der näheren Umgebung vor. Auch will man der steigenden Beliebtheit gerecht werden und die Besucherströme lenken“, verrät Kiechl. Holz, Stein und Wasser sollen auch künftig die drei prägenden Elemente bleiben, die dieses Idyll ausmachen. Zusammen mit Simone Lothar, die für die Planung verantwortlich zeichnet, wolle man Spielmöglichkeiten für Kinder, aber auch Räume für Ruhe suchende Einheimische schaffen.

Ein Wanderer soll in einem Kneipp-Bereich gleichermaßen Entspannung wie Erfrischung für ermüdete Muskeln finden, geht es nach dem Wunsch des Tourismus-Geschäftsführers. Aber auch das Schwimmen solle künftig weiterhin möglich sein. Damit könne Hoch-Imst mit seinen touristischen Betrieben auch auf eine Schwimmmöglichkeit „vor Ort“ verweisen. Das „Wasserangebot“ erhöhe langfristig die Buchungswahrscheinlichkeit.

Die 50-Prozent-Partnerschaft teilen sich Grundeigentümer Stadtgemeinde und Imst Tourismus. Budgetiert sind 140.000 Euro, die in die Revitalisierung des Uferbereichs, einen Steg, die barrierefreie Einstiegsmöglichkeit in den See, einen Kinderspielplatz und Liegeflächen fließen werden. Baubeginn ist im Herbst, Fertigstellung vor Badebeginn 2024.