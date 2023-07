Ohrwürmer oben ohne: „Carmen“ als sommerliche Freiluftkomödie im Hofgarten

Vom ersten Buhlen übers Balgen und die Flucht ins Bergige bis zur Bluttat vergehen in gängigen Inszenierungen des Werks gut drei Stunden. Das Tiroler Kammerorchester InnStrumenti schafft den stattlichen Schinken mittlerweile in knapp 90 Minuten. Diese Carmen ist in schönstem Neudeutsch ein „Best-of“. Oder in noch neuerem Neudeutsch: „Stripped down“. Alles allzu Ablenkende wurde abgelegt, ausgezogen bis aufs Feinripp-Unterhemd. Die Fassung nämlich, die beim neuesten InnStrumenti-Format „Ope(r) Air“ am vergangenen Wochenende zunächst im imposanten Innenhof der Brixner Hofburg und am Sonntagabend im Innsbrucker Hofgarten musikalisch schlank und sommerschön mitreißend vertont wurde, stammt vom Innsbrucker Feinripp-Ensemble, das nun nach Bibel, Shakespeare, Volkstheater und Operette eben auch noch Oper auf- und vorführt. Juliana Haider, Markus Oberrauch und Thomas Gassner füllen gewissermaßen die Lücken zwischen den Ohrwürmern – und rollen dabei den „Fall Carmen“ von hinten auf: José wird verhört, Zeugen werden befragt, ein roter Faden durch den dann doch etwas unübersichtlichen Plot gesucht. Sehr lustig ist das – manchmal bummelwitzig, manchmal abgründig, dann übermütig und immer wieder im besten Sinne hirnrissig.