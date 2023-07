1528 Radsportler trotzten dem strömenden Regen

Tannheim – Es ist der Albtraum eines jeden Teilnehmers vor dem Start eines Radmarathons: strömender Regen, durchnässte Funktionskleidung, schlotternde Knie. So erging es auch den immerhin 1528 Rennrad-Fahrern, die sich der 215 Kilometer langen Hauptstrecke des Tannheimer Radmarathons stellten. Damit zogen nur etwas mehr als 500 Gemeldete nicht ihre Regen-Jacke über und das Trockene vor.

„Es hat einmal kurz aufgetan im Lechtal. Ansonsten hat es fast die ganze Strecke geregnet“, konnte auch Organisator Michael Keller keine Sonne am Himmel erspähen. Dennoch zog er zufrieden Bilanz: „Es gab trotz der Bedingungen keine gravierenden Verletzungen und Stürze. Nach den 2000 Startern im Vorjahr ist das schon in Ordnung.“

Der Sieg ging in 5:57:21 Stunden an den Berwanger Jonas Hosp. Schnellste Dame auf der 215-km-Strecke war die Deutsche Julia Schallau in 6:30:24 Std. Die Tirolerin Daniela Traxl-Pintarelli wurde Dritte. (rost)