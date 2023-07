Tour of Austria in Tirol: Straßensperren von St. Anton bis Sillian

Innsbruck – Heute läuft die zweite Etappe der Tour de Austria und sie führt die Fahrer quer durch Tirol. Das bedeutet, dass es zeitweise Anhaltungen entlang der Strecke geben wird. Im Folgenden eine Übersicht über die Verkehrsbehinderungen:

🛑 Gemeinde St. Anton am Arlberg:

Fahrverbot (in beiden Richtungen) für den gesamten Straßenverkehr (ausgenommen Veranstaltungsteilnehmer) auf der Dorfstraße in St. Anton am Arlberg im Bereich der Fußgängerzone von 6 Uhr bis 13 Uhr.

🛑 Bezirk Innsbruck Land:

Halten und Parken verboten auf der Axamer Straße von der Kreuzung L11/Axamer Straße bis zur Kreuzung L394/Axamer Straße von 8 Uhr bis 16 Uhr.

🛑 Stadt Innsbruck:

Halten & Parken verboten im Stadtgebiet Innsbruck in den Bereichen: Speckweg Nr. 28 rechte Straßenseite, Speckweg zw. Nr. 3a und Kreuzung Großer Gott Weg beidseitig, Speckweg zwischen Großer Gott Weg und Schneeburggasse beidseitig, Schneeburggasse ab Nr. 2 bis zur Kreuzung Fellbachgasse beidseitig, Schmelzgasse zw. Pfarrkirche St. Nikolaus bis zur Kreuzung Innstraße rechte Seite, Innstraße zwischen Nr. 38 und 42 beidseitig, sowie am Rennweg vom Herzog Otto Ufer bis Höhe Franziskaner Bogen in der Zeit von6 bis 18.30 Uhr.

Fahrverbot in beiden Richtungen von der Abzweigung Herzog Otto Straße bis Höhe Karl-Rahner-Platz in der Zeit von 7 bis 18 Uhr.

🛑 Sperren der Autobahnanschlussstellen:

Autobahnabfahrten A12 Telfs-Ost aus beiden Richtungen kommend von 12 Uhr bis ca. 12.30 Uhr.

Autobahnausfahrten A12 Zirl-Ost aus beiden Richtungen kommend von ca. 12.15 Uhr bis ca. 13 Uhr.

Autobahnabfahrt und Autobahnauffahrt A12 Kematen von ca. 12.15 Uhr bis ca. 13 Uhr.

Autobahnabfahrt und Autobahnauffahrt A12 Kematen von ca. 13.30 Uhr bis ca. 14.15 Uhr.

Autobahnausfahrten A12 Zirl Ost aus beiden Richtungen kommend von ca. 13.30 Uhr bis ca. 14.30 Uhr.

Autobahnabfahrten A12 Völs zwischen 12.30 Uhr und ca. 14.15 Uhr.

Etappe 3, 4. Juli:

🛑 Gemeinde Sillian: