Tiroler schickten die Schweden nach Hause

Wörgl – In einer „bummvollen“ Bauwaren-Mayr-Halle in Wörgl feierte der BC Unterberger am vergangenen Freitag einen 14:7-Sieg im Vergleichskampf gegen Schweden aus Malmö und Stockholm. Dabei war es nach dem ersten Teil noch 7:7 gestanden. Doch nach der Kampfpause drehten die BCU-Boxer gehörig auf. Stark präsentierten sich dabei bei ihren Siegen vor allem Schwergewichtler Gündogar Bynjamin und Ivan Radanovic.