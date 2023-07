Eine Flut an Medaillen im Innsbrucker Tivoli

Innsbruck – Mit zahlreichen Medaillensiegern gingen gestern die Tiroler Freiluft-Schwimm-Meisterschaften in Innsbruck zu Ende. Insgesamt 14-mal konnte sich Moritz Krätschmer (SC Innsbruck) bei den Wettbewerben bei den Junioren und in der allgemeinen Klasse Gold holen. Tabea Huys (Make It Happen Swim) kam auf zehn Titel, bei den beiden SCI-Schwimmern Emanuel Eder und Leon Opatril waren es neun Siege. Erfolgreichster Verein war einmal mehr der SC Innsbruck mit einer offiziellen Ausbeute von satten 109 Goldmedaillen sowie insgesamt 289-mal Edelmetall. Der Tiroler Wassersportverein kam auf 207, davon 82 in Gold. Und Heidi Steinacher überzeugte einmal mehr mit einem österreichischen Rekord in der AK 60 über 200 Meter Lagen. (rost)