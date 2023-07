„Orkxit“? Schottische Orkney-Inseln diskutieren Loslösung von Großbritannien

Kirkwall – Auf den schottischen Orkney-Inseln im Nordatlantik wird über eine Loslösung von Großbritannien diskutiert. Als eine von mehreren Optionen gilt, ein selbst verwaltetes Gebiet Norwegens zu werden. Gemeinde-Vorsteher James Stockan betonte im Gespräch mit BBC Radio Scotland die engen Beziehungen zu Norwegen, zu dem die Inselgruppe mit 20.000 Einwohnern einst gehörte. Britische Medien sprachen am späten Sonntagabend – in Anlehnung an den "Brexit" – von einem möglichen "Orkxit".