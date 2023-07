Urlauberstau im Kriegsgebiet: Russen sorgen für lange Kolonne vor Krim-Brücke

Trotz des Krieges, der auch die Krim-Halbinsel direkt betrifft, zieht des russische Urlauber zur Zeit massiv in das beliebte Erholungsgebiet. Vor der Zufahrt zur Kertsch-Brücke bildete sich ein kilometerlanger Stau.

Krim – Trotz der angespannten Sicherheitslage zieht es russische Urlauber offenbar wieder in Massen auf die von Moskau besetzte ukrainische Schwarzmeer-Halbinsel Krim. Vor der Zufahrt zur Kertsch-Brücke, die die Krim mit dem russischen Festland verbindet, bildete sich nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax bis Montag von russischer Seite aus ein rund 13 Kilometer langer Stau. Rettungskräfte, Freiwillige und Verwaltungsangestellte verteilten Wasser an die in den Fahrzeugen wartenden Menschen, hieß es.