63.300 Kubikmeter Eis stürzten ins Tal: Marmolata-Katastrophe vor einem Jahr

Elf Menschen starben am 3. Juli 2022, als sie bei einer Bergtour auf dem Marmolata-Gletscher in einen massiven Felssturz gerieten. Anlässlich des ersten Jahrestages gedenkt Italien der Toten.

Am 3. Juli 2022, einem Sonntag, löste sich eine riesige Eisplatte und riss sechs Menschen, die zu diesem Zeitpunkt entlang der Aufstiegs-Route in der Nähe von Punta Rocca unterwegs gewesen waren, sofort in den Tod. Weitere Menschen wurden von Eis- und Schneemassen verschüttet. Auch der normale Aufstiegsweg war getroffen worden, auf dem sich gerade mehrere Seilschaften bewegten. Nach intensiven Tagen der Suche standen am Ende elf Tote – neun Italiener und zwei Tschechen – und zahlreiche Verletzte fest.