HC Innsbruck startet mit zwei Derbys in die neue Saison

Nach dem Abenteuer Champions Hockey League wartet auf den HC Innsbruck ab Mitte September wieder der Alltag in der ICE Hockey League.

Innsbruck – Seit Montag steht der Spielplan für die neue Saison der ICE Hockey League. Am 15. September geht es für den HC Innsbruck gleich mit dem Derby gegen den HCB Südtirol los. Zwei Tage später sind dann die Pustertal Wölfe in der Tiwag Arena zu Gast. Der letzte Spieltag nach doppelter Hin- und Rückrunde steigt am 23. Februar 2023.