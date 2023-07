„Schlagerboom“ überholte die Formel 1: Silbereisens Live-Show aus Kitz war Quoten-Hit

Dass der Schlager derzeit bei Jung und Alt boomt, zeigte die Show „Schlagerbooom Open Air – Die Stadionshow in Österreich“ einmal mehr. Denn am Samstag hatten sogar die schnellen Formel-1-Boliden am Spielberg das Nachsehen gegenüber Florian Silbereisen und seinen Schlagerstars in Kitzbühel.