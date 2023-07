Sommer und Sonne mit dem ÖAMTC

Die ÖAMTC Reise-Checkliste ist eine Online-Packliste, die sich dem jeweiligen Urlaub anpasst und quasi mitdenkt. Ob Campingtrip an die Adria, Aktivurlaub in Österreich oder Flugreise in weit entfernte Ziele: Beim Kofferpacken ist auf die Reise-Checkliste Verlass. Sie berücksichtigt, wie, wohin und mit wem verreist wird und erinnert an wichtige Aufgaben. Ist die Liste einmal erstellt, lässt sie sich mit Freunden und Familie teilen und kann so gemeinsam bearbeitet werden. Dadurch wissen alle an der Reise Teilnehmenden jederzeit, wer sich um was kümmert oder wer was mitnimmt.