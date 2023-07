Berlusconis Villa soll zu Museum werden, Testament wird eröffnet

Rom – Die Villa San Martino in Arcore bei Mailand, seit 1974 Residenz des am 12. Juni verstorbenen italienischen Ex-Premiers Silvio Berlusconi, soll zu einem Museum werden. Die fünf Kinder des viermaligen Regierungschefs planen, die Villa in eine Art Berlusconi-Gedenkstätte umzuwandeln. In dem Museum sollen Berlusconis Erfolge in Politik und Wirtschaft und die Geschichte seiner Partei Forza Italia gezeigt werden, wie die römische Tageszeitung Corriere della Sera berichtete.