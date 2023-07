Nach riesigem Geröll-Strom dürfen die Bewohner von Brienz zurück

Brienz – Gut zwei Wochen nach einem gewaltigen Schuttstrom mit einer meterhohen Geröllhalde am Ortsrand dürfen die Bewohnerinnen und Bewohner von Brienz im Schweizer Kanton Graubünden wieder in ihre Häuser ziehen. Nur noch nördlich des Bergdorfes sei ein Gebiet gesperrt, teilte die zuständige Gemeinde Albula am Montag mit. Der Berg, von dem in der Nacht auf den 16. Juni riesige Mengen Geröll und Schutt abgerutscht waren, wird aber weiter ständig überwacht.