Er wurde nur 19 Jahre alt: Robert De Niro trauert um seinen Enkel Leandro

Mit einem Posting auf Instagram gab Drena De Niro am Sonntag den Tod ihres Sohnes bekannt. Der 19-Jährige spielte eine kleine Rolle in „A Star Is Born“.

„Mein wunderschöner süßer Engel. Ich habe dich mehr geliebt, als Worte es beschreiben können, vom ersten Moment meiner Schwangerschaft an“, schrieb die Mutter in einem berührenden Post auf Instagram am Sonntag. Sie werde versuchen, weiterzumachen und „die Liebe und das Licht zu verbreiten, die du mir gegeben hast, weil ich deine Mama sein durfte“. Über die Todesursache gab es zunächst keine Informationen. „Es tut mir so leid“, schrieb Drena am Ende ihres Posts.