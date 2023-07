400 Tonnen Stahl kommen mit dem Zug in Wiltener Betrieb

Innsbruck – In der Werkshalle der Arge Baustahl-Eisen Blasy ist es laut. Ein Kran fährt an der Decke, Mitarbeiter biegen Stahlstangen, überall stehen Stahlrollen und Stahlgitter. Mitten durch die Halle verlaufen Gleise. „2018 haben wir die Anschlussbahn reaktiviert und die Gleise in den Betrieb verlegt“, sagt Clemens Schirmer, Geschäftsführer der Arge Baustahl-Eisen Blasy-Neptun Gmbh. Investiert wurden in den Gleisbau rund 500.000 Euro. Rund 400 Tonnen des geschmolzenen Stahls werden drei Mal pro Woche mit einem ÖBB-Zug ins Blasy-Werk nach Wilten gefahren, das sind laut Schirmer sechs Waggons. Dann wird er weiterverarbeitet.