73-jähriger Bergsteiger im Attersee-Gebiet in den Tod gestürzt

Steinbach am Attersee – Ein 73-jähriger Bergsteiger ist am Sonntag am Sulzkogel in Steinbach am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) in Oberösterreich abgestürzt und tödlich verletzt worden. Das berichtete die Polizei am Montag. Der Mann hatte zu Mittag seine Angehörigen verständigt, dass er den rund 1660 Meter hohen Gipfel erreicht habe und nun den Abstieg antrete. Als er am Abend nicht nach Hause kam, wurde eine Suchaktion eingeleitet. In der Nacht fanden die Helfer die Leiche des tödlich Verunglückten. (APA)