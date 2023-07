Alpinist stieß in Venedigergruppe auf Leichenteile: DNA-Untersuchung im Gange

Matrei in Osttirol – Ein Alpinist war vergangenen Freitag am Schlatenkees, einem Gletscher in der Venedigergruppe, im Bereich der Neuen Prager Hütte (auf 2796 Meter) auf einige Leichenteile bzw. Knochen gestoßen. Die Leichenteile dürften nach bisheriger Einschätzung „einige Jahrzehnte" lang dort oben gelegen sein, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Knochen waren offenbar ausgeapert.