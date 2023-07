Belgier Philipsen gewann im Sprint die dritte Tour-Etappe

Bayonne – Der erste Massensprint der 110. Tour de France wurde zur Beute von Jasper Philipsen. Der Belgier vom Team Alpecin-Deceuninck setzte sich am Montag von Amorebieta-Etxano über 193,5 km nach Bayonne vor dem Deutschen Phil Bauhaus und dem Australier Caleb Ewan durch. In der Gesamtwertung führt weiter der Brite Adam Yates sechs Sekunden vor seinem UAE Emirates-Teamkollegen Tadej Pogacar.

In Bayonne waren erstmals die Sprinter am Zug, allen voran Philipsen. Der 25-Jährige hatte bereits im vergangenen Jahr zwei Etappen bei der Tour gewonnen, unter anderem auch den Prestigesprint auf den Champs Élysées in Paris. Seit seiner erfolgreichen Tour 2022 hat sich Philipsen noch einmal weiterentwickelt. In diesem Jahr spielte er auch bei den Klassikern eine Rolle, belegte unter anderem den zweiten Platz bei Paris-Roubaix.