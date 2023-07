In die Klinik geflogen: Achtjähriger Bub bei Kollision mit Auto in Trins verletzt

Trins – Gegen 16 Uhr kam es am Montag in Trins zu einer Kollision zwischen einem achtjährigen Radfahrer und einem Auto. Die 25-jährige Autolenkerin war auf der L10 in Richtung Osten unterwegs. Gleichzeitig für der achtjährige Bub mit einem E-Kindermountainbike von der Greitensiedlung auf die L10.