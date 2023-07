Betrüger retournierte in Imst billigen Nachbau und behielt hochwertiges Smartphone

Imst – Am späten Montagnachmittag erstattete ein Mitarbeiter eines Elektronikhändlers in Imst Anzeige. Ein unbekannter Mann hatte bereits am vergangenen Donnerstag ein hochpreisiges Handy gekauft. Wenige Minuten später, gegen 17.40 Uhr, kam er zurück und gab das Smartphone mit der Begründung, dass es doch nicht mehr gebraucht werde, wieder zurück.