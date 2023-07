US-Band Sir Chloe haucht dem Gitarrenpop frisches Leben ein

90er-Gitarrenpop hat Zukunft - zumindest, wenn ihn Sir Chloe so aufregend aufbereiten wie auf dem aktuellen Album "I Am The Dog" oder wie zuletzt beim Auftritt im Rahmen des Linzer Lido Sounds. Nach einer in Eigenregie produzierten EP ist die Band aus Vermont bei einem Majorlabel gelandet. "Wir mussten während der Arbeit an den neuen Songs wachsen, denn wir waren den Widerstand von Menschen, die auf den kreativen Prozess Einfluss haben, nicht gewohnt", so Sängerin Dana Foote.