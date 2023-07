Letzter Start von Trägerrakete Ariane 5 verschoben

Der letzte Start der europäischen Trägerrakete Ariane 5 ist wegen schlechten Wetters um 24 Stunden verschoben worden. Wegen "ungünstiger" Höhenwinde über dem Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana wurde die letzte Phase der Startvorbereitung am Dienstag nicht eingeleitet, wie das Unternehmen Arianespace mitteilte. Das nächste Zeitfenster für den Start ist nun in der Nacht auf Donnerstag zwischen 00.00 und 01.05 Uhr MESZ.