Gredler ist neuer Governor des Rotary Distrikt 1920

Kitzbühel – Eine ehrenvolle Aufgabe übernimmt der St. Johanner Thomas Gredler. Mit 1. Juli wird Gredler ein Jahr lang Governor des Rotary Distrikt 1920 für Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg. In dieser Funktion löst er Heinz Rieder ab und will Rotary auch weiterentwickeln. Als zweitjüngster Governor in der über 40-jährigen Geschichte des Distrikts wird er 70 Rotary Clubs, acht Rotaract Clubs und vier Interact Clubs stärken. „Ich habe mein Leben lang in Familienbetrieben gearbeitet und sehe Rotary deshalb als große Familie. Aktuell haben wir etwa 3700 Mitglieder und freuen uns, wenn wir neue Mitglieder gewinnen, die sich für Freundschaft begeistern und mit ihrem Service Menschen helfen, die Hilfe brauchen“, sagt Gredler. (TT)