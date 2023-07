Twitter führt Gebühren für die Nutzung von „TweetDeck" ein

Neue Regeln sollen in 30 Tagen in Kraft treten

San Francisco –Twitter beschränkt den Zugang zu seinem Produkt „TweetDeck" in Zukunft auf verifizierte Nutzer. Dies kündigte das Social-Media-Netzwerk am Montag auf Twitter an. Die neuen Regeln sollen in 30 Tagen in Kraft treten. Verifizierte Nutzer müssen Gebühren für die Nutzung des Kurznachrichtendienstes bezahlen.