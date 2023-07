Großes Kunstsymposium erinnert an verstorbenen Werner Richter

Unter dem Motto „Licht:Blicke Liebe W:Erde“ setzen sich namhafte KünstlerInnen aus dem In- und Ausland sowie Studierende der Kunstuni Linz mit dem Spannungsverhältnis zwischen Kunst und Liebe auseinander: Während in der zeitgenössischen Kunst oft Vereinzelung, Ego und Abgrenzung dominieren – so die Prämisse –, sucht die Liebe nach Einigung. Am spartenübergreifenden „Kunstforschungsprojekt“ dazu wirken u. a. Ursula Beiler, Veronika Lesniak, Linda Lichtblau, Elias Neururer und Atie Mozafary mit. Am 6. und 7. Juli kann man den KünstlerInnen vor Ort bei der Arbeit über die Schulter schauen, am Freitag um 19 Uhr findet ein Kurzfilmabend mit Performancefilmen im Andenken an Werner Richter statt.