36.000 Leben in acht Jahren gerettet: Prutzer Frizzey Greif hat sein Ziel erreicht

Prutz – Seine Reisen waren immer abenteuerlich – und sehr oft lebensgefährlich. Mehrmals ist Frizzey Greif nur knapp dem Tod entkommen, zuletzt als er und seine Lebensgefährtin Christine Jarosch in Nepal am Denguefieber erkrankt sind und das Leben am seidenen Faden hing. Das alles ist vergessen. Man ist am Ziel. „Wir haben das größte Hilfs- und Friedensprojekt in Nepal abgeschlossen“, bestätigt Greif.

Vor acht Jahren – 2015 – war der Prutzer Künstler aufgebrochen, um dem Land nach den Erdbeben Erste Hilfe zu leisten. Aus einer Helptour nach Sindhupalchok im Everestgebiet wurden viele. Bis heuer ist es nun gelungen, alle 77 Distrikte des Landes zu besuchen, die Armen mit dem Notwendigsten zu versorgen sowie Schulen und Sozialeinrichtungen zu bauen. 36.000 Menschen habe man laut seiner Rechnung in Zusammenarbeit mit Sherpas und Ärzten damit retten können, sagt Frizzey. Möglich geworden sei das nur durch die „herzgebildeten Tirolerinnen und Tiroler“. Man konnte zudem zeigen, was man von einem kleinen Tiroler Bergdorf aus alles bewegen kann.

Dass das nicht einfach war, das hat er immer wieder erfahren, etwa auf 10.000 Kilometern, die man in kaputten Bussen kreuz und quer in Nepal zurückgelegt hat, oder bei Wanderungen auf lebensgefährlichen Bergpfaden. Greif hat das filmisch aufgearbeitet – „Together for a better world“ wird am 9. September beim Benefizevent in Ladis uraufgeführt. Ganz werde ihn Nepal nicht loslassen. Für 2024 ist ein weiteres Großprojekt geplant – eines, das nachwirke, auch wenn er nicht mehr da sei, sagt Greif.