Franz Krösslhuber in Lienz ausgezeichnet: „Andere verdienen Ehre genauso sehr wie ich“

Lienz – Mediziner Franz Krösslhuber (74) wurde schon öfter geehrt, aber noch nie so wie bei der Rotkreuz-Versammlung in Lienz. Die Urkunde mit Dank und Anerkennung kommt von allen Blaulichtorganisationen in Osttirol und würdigt die gesamte Familie. Die unerwartete Auszeichnung freut das Ehepaar, obwohl Franz findet, es sei fast zu viel der Ehre: „Es gibt andere, die das genauso sehr verdienen wie ich.“